مقتل جنديين تركيين بعبوة ناسفة في شمالى العراق

إسطنبول - (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن جنديين تركيين قتلا خلال عملية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في شمالى العراق.

وقالت الوزارة إن الجنديين أصيبا في انفجار عبوة ناسفة وتوفيا في وقت لاحق في المستشفى.

وحملت الوزارة حزب العمال الكرستاني، المدرج كمنظمة إرهابية، المسؤولية عن الهجوم.

ويدور صراع بين حزب العمال الكرستاني والحكومة التركية منذ عقود، وتشير تقديرات إلى أن هذا الصراع أودى بحياة 40 ألف شخص.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران حزب العمال الكرستاني منظمة إرهابية.