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BBC

اعتقال رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا سترجن في إطار تحقيق في تمويل حزبها

07:12 م الأحد 11 يونيو 2023
اعتقال رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا سترجن في إطار تحقيق في تمويل حزبها

نيكولا ستيرجن

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إدنبرة - (د ب أ):
اعتقلت الشرطة رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة وزعيمة الحزب الوطني نيكولا سترجن في إطار تحقيق في تمويل حزبها.

وأكدت شرطة اسكتلندا اعتقال سترجن. وقالت الشرطة إنها اعتقلت سترجن (52 عاما) اليوم الأحد كمشتبه بها فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل الحزب وشؤونه المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشرطة قولها في بيان على موقعها الإلكتروني إن المرأة رهن الاحتجاز ويقوم محققو شرطة اسكتلندا باستجوابها. والمقرر ارسال رسالة إلى مكتب التاج والخدمة المالية للنائب العام .

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