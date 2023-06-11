بابا الفاتيكان يتعافى من عملية جراحية في البطن
روما - (د ب أ):
واصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، تماثله للشفاء من عملية جراحية في البطن في أحد مستشفيات روما، اليوم الأحد، لكنه غاب عن الصلاة الملائكية الأسبوعية التقليدية، للمرة الأولى خلال فترة بابويته الممتدة لعشر سنوات.
وذكر الكرسي الرسولي أن تعافي البابا يتم بشكل طبيعي. وأضاف أن فرنسيس /86 عاما/ يتلقى علاجا طبيعيا لمساعدته على التنفس.
وقال طبيبه الجراح ، سيرجيو ألفيري، أمس السبت إن البابا يتبع جدول تعافي محددا بعناية، بهدف وضع أقل إجهاد على جدار البطن، وأن علاماته الحيوية كانت كما هي متوقعة.
ومن المقرر أن يظل فرنسيس في المستشفى طوال الأسبوع الجاري.
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