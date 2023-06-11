رئيس فاجنر: قواتنا لن توقع على عقود وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (د ب أ):

قال مؤسس مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة، يفجيني بريجوجين، إن قواته التي تقاتل في أوكرانيا لن توقع عقودا مع وزارة الدفاع اروسية، داحضا شرطا جديدا يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي لمجموعات من المتطوعين بالبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن بريجوجين أن الأوامر والمراسيم الصادرة عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تتعلق فقط بالعاملين بالوزارة والجنود، وليست بجماعته.

كانت الوزارة قد أصدرت أوامر إلى وحدات المتطوعين للتوقيع على عقود بحلول الأول من يوليو، فيما قالت إنه جهد لتوفير الوضع القانوني الضروري للمتطوعين، وتمديد إجراءات الدعم والحماية الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم.

وكتب بريجوجين على قناته بتطبيق تليجرام للتواصل يقول إن "فاجنر، مجموعة خاضعة تماما وكليا لمصالح الاتحاد الروسي والقائد الأعلى".

وأضاف أن مجموعته تنسق كل أعمالها وتنفذ المهام الموكلة لها من قبل الجنرال سيرجي سوروفيكين.

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية تفصيليا عما سيحدث في حال عدم التوقيع على العقود.

وفي تصعيد للخلاف مع الجيش الروسي، سبق أن ذكر بريجوجين أن قواته ستنسحب من مدينة باخموت بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، بعدما انتقد نتائج أهداف الحرب للرئيس فلاديمير بوتين، متهما مسؤولين بوزارة الدفاع بترك روسيا بدون حماية في أعقاب عمليات توغل لمهاجمين عبروا الحدود من أوكرانيا.

كما قال إنه أجرى مباحثات تتعلق بتحسين الوضع الدفاعي على الحدود مع مجموعة من الأفراد، قال إنهم من أقاليم روسية تتاخم أوكرانيا.