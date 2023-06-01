دراسة: غالبية شباب تركيا يريدون مغادرة البلاد

إسطنبول - (د ب أ):

أفاد "تقرير الشباب الأتراك لعام 2023" والذي صدر اليوم الخميس أن حوالي 63% من الشباب في البلاد يودون مغادرتها، إذا ما سنحت لهم فرصة.

وأجرت مؤسسة كونراد أديناور مسحا شمل أكثر من ألفي شخص في الفئة العمرية 18-25 عاما، في 16 محافظة تركية. واستشهد نصفهم بالرغبة في ظروف معيشية أفضل باعتبارها الدافع الرئيسي للرحيل عن البلاد.

وقال حوالي 3ر61% إنه تعين عليهم مواجهة مشاكل مالية خلال دراستهم.

وقال تقريبا كل من شملتهم الدراسة، حوالي 4ر98%، إن تركيا تكافح أحوالا اقتصادية وقوانين وعدالة وبطالة ومحسوبية وفساد ورشاوى.

ووفقا لبيانات رسمية، وصل معدل التضخم في تركيا إلى 44%، كما فقدت العملة المحلية الكثير من قيمتها. ويعزو اقتصاديون ذلك إلى السياسات الاقتصادية غير العادية التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعبر غالبية المشاركين أيضا وبشكل واضح عن عدم رضاهم عن سياسة الحكومة بشأن اللاجئين، وبلغت نسبتهم حوالي 8ر91%.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يعيش في تركيا حوالي 4 ملايين لاجئ، منهم نحو 4ر3 مليون من سوريا المجاورة. وقال ثلثا المشاركين في الدراسة إنه يجب إعادة اللاجئين إلى بلادهم، ووصف حتى نحو 80%، اللاجئين بأنهم مصدر تهديد لمستقبل تركيا.

وهيمنت قضية اللاجئين على حملة الانتخابات الرئاسية. وارتكزت حملة الأحزاب المعارضة والحاكمة على تعهد بإبعاد طالبي اللجوء من تركيا.

واستطلعت الدراسة آراء 2140 شخصا وتمت قبل الانتخابات التي أُجريت في مايو الماضي.