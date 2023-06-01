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اليابان تسجل أعلى درجة حرارة منذ بدء التسجيل عام1898

09:54 م الخميس 01 يونيو 2023
اليابان تسجل أعلى درجة حرارة منذ بدء التسجيل عام1898

اليابان

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طوكيو - (د ب ا):
ذكرت هيئة الأرصاد اليابانية في بيان اليوم الخميس أن متوسط درجة الحرارة في اليابان في الثلاثة الاشهر من مارس وحتى شهر مايو العام الجاري كان الأعلى منذ بدء التسجيل في عام 1898.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن البيان ، أن متوسط درجة الحرارة كان أعلى بواقع 59ر1درجة مئوية من خط الأساس التاريخي لدرجة الحرارة خلال تلك الفترة.

وفي إشارة إلى الهواء البارد القادم من شمال اليابان والذي لايتجه إلى الجنوب كسبب لذلك ، قالت هيئة الأرصاد أن هذا ادى إلى أن يغطي الهواء الدافئ كل البلاد.

وبحسب بلومبرج ، سوف يسود طقس أكثر دفئا أجزاء من اليابان في الأشهر الثلاثة المقبلة.

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اليابان درجة حرارة هيئة الأرصاد اليابانية

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