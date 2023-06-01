اليابان تسجل أعلى درجة حرارة منذ بدء التسجيل عام1898
طوكيو - (د ب ا):
ذكرت هيئة الأرصاد اليابانية في بيان اليوم الخميس أن متوسط درجة الحرارة في اليابان في الثلاثة الاشهر من مارس وحتى شهر مايو العام الجاري كان الأعلى منذ بدء التسجيل في عام 1898.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن البيان ، أن متوسط درجة الحرارة كان أعلى بواقع 59ر1درجة مئوية من خط الأساس التاريخي لدرجة الحرارة خلال تلك الفترة.
وفي إشارة إلى الهواء البارد القادم من شمال اليابان والذي لايتجه إلى الجنوب كسبب لذلك ، قالت هيئة الأرصاد أن هذا ادى إلى أن يغطي الهواء الدافئ كل البلاد.
وبحسب بلومبرج ، سوف يسود طقس أكثر دفئا أجزاء من اليابان في الأشهر الثلاثة المقبلة.
سوق مصراوى
-
طريقة عمل شيكولاته النوتيلا في المنزلتفاصيل
-
"البين باج".. للجلوس بشكل مريح إليك أفضل أنواع ديكورات الكراسي القماشتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات نسائية مطلية بالذهب بأسعار تبدأ من 64 جنيهاتفاصيل
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أحدث موديلات ملابس المنزل والنوم للنساء للصيف تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: