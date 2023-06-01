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رئيس قوات فاجنر يعلن استمرار انسحاب قواته من باخموت

08:07 م الخميس 01 يونيو 2023
رئيس قوات فاجنر يعلن استمرار انسحاب قواته من باخموت

فجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر الروسية

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موسكو- (د ب أ)

قال رئيس قوات المرتزقة الروسية فاجنر، يفيجني بريجوجين، إن مقاتليه يواصلون الانسحاب من الشطر الشرقي لمدينة باخموت الأوكرانية الذي تمت السيطرة عليه.

وذكر بريجوجين في مقطع مصور تم بثه اليوم الخميس، عبر تطبيق تليجرام أن جميع مواقع الجبهة سيتم تسليمها إلى جنود نظاميين بالجيش الروسي بحلول الخامس من يونيو.

وأوضح بريجوجين، أن قواته ستنسحب من خط الجبهة لكنها ستظل متمركزة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي إن جيشه توقف عن القتال على جوانب باخموت. ونقلت صحيفة "أوكرانيسكا برافدا" الإلكترونية عن سيرسكي قوله إن "قيادة مجموعتنا تتخذ الإجراءات المناسبة لاستعادة القدرة القتالية لوحداتنا وإحباط مقاصد العدو".

وطفا على السطح في الأسابيع القليلة الماضية، خلال القتال الضاري للسيطرة على باخموت، الصراع الشديد على السلطة داخل القيادة الروسية العسكرية.

وواجه بريجوجين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اتهامات مرارا بعدم إمداد مقاتليه بالذخيرة الكافية.

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