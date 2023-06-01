بن فرحان ولافروف يبحثان إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية

الرياض/كيب تاون - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال لقائه،اليوم الخميس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف" في جنوب أفريقيا،" إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن بن فرحان التقى اليوم الخميس، مع لافروف، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون، في جمهورية جنوب أفريقيا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء" أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وجدد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء، موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة (الروسية - الأوكرانية)، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" التي تنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".