الإسرائيليون غير مدعوين إلى حفل زفاف ولي عهد الأردن
(وكالات)
قال مسؤول إسرائيلي، إنه لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل السيف، الذي يقام اليوم الخميس، حسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلي.
وقال: إن ذلك يأتي على الرغم من أن الضيوف الرئيسيين هم من أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم، وقد تمت دعوة بعض سفراء بعض الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأضاف: "لم تتم دعوة السفير الإسرائيلي في عمّان، ولا الرئيس يتسحاق هرتسوغ".
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