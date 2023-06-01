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السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طنٍ قمح

11:47 ص الخميس 01 يونيو 2023
السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طنٍ قمح

السعودية

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الرياض - (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم الخميس، طرح المناقصة الثانية لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 480 ألف طنٍ للتوريد خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس قوله إن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاح.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد ثماني بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري، وثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

سوق مصراوى

السعودية استيراد قمح الهيئة العامة للأمن الغذائي الرياض

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