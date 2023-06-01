ضيوف من 70 دولة يحضرون حفل زفاف ولي العهد الأردني

عمان - (د ب أ):

يحضر ضيوف من 70 دولة، اليوم الخميس، حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، وسط معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها .

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم عن مدير الدائرة الإعلامية في أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة قوله إن الاستعدادات كاملة لاستقبال ضيوف الأردن، وتوفير كل ما يلزم لذلك سواء بالطرق والزينة والورود وتزيين عمان بشكل كامل، موضحا أن الضيوف سيحضرون من 70 دولة وأكثر.

ويبدأ حفل الزفاف ، اليوم ، بوصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان.

ويصل ولي العهد ، بعد ذلك، إلى قصر زهران، لينضم إلى ضيوفه في القصر، لتصل بعد ذلك الآنسة رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.

وسيعقد القران إمام الحضرة الهاشمية فضيلة الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

ويُعرف قصر زهران الذي بُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه لحفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، و الملك الحسين بن طلال.

ويحضر المناسبة في قصر زهران، عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية ، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.

وارتبط "الموكب الأحمر" بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، حيث سيكون حاضرا في حفل زفاف ولي العهد.

وسيجوب الموكب عددا من شوارع العاصمة عمّان، انطلاقا من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

وأعلنت مديرية الأمن العام، عن سبعة مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف ولي العهد.

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

وولد ولي العهد، أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني الملكة رانيا ، في مدينة عمّان في 28 حزيران/يونيو 1994 وصدرت الإرادة الملكية باختياره ولياً للعهد في الثاني من يوليو عام 2009 ، وعين نائباً للملك مرات عدة.

وولدت خطيبته رجوة بالرياض في 28 أبريل 1994 وهي مهندسة معمارية سعودية ، وهي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري عائلة أخوال الملك سلمان بن عبد العزيز ، وهي الأصغر بين أربعة أشقاء.