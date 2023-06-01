روسيا: الطيارون الأميركيون ينتهكون البروتوكولات في سوريا لتجنب الصدام معنا

وكالات

قالت وكالة الإعلام الروسية، إن القوات الروسية في سوريا اتهمت يوم الأربعاء، الطيارين الأمريكيين بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للبروتوكولات المراد بها تجنب الصدام بين القوتين العظميين.

ونقلت الوكالة عن الأدميرال أوليج جورينوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا قوله إن الطيارين الأمريكيين نشطوا أنظمة أسلحتهم أثناء اقترابهم من الطائرات الروسية فوق شرق البلاد.