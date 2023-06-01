إعلان

BBC

روسيا: الطيارون الأميركيون ينتهكون البروتوكولات في سوريا لتجنب الصدام معنا

12:11 ص الخميس 01 يونيو 2023
روسيا: الطيارون الأميركيون ينتهكون البروتوكولات في سوريا لتجنب الصدام معنا

القوات الروسية في سوريا - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت وكالة الإعلام الروسية، إن القوات الروسية في سوريا اتهمت يوم الأربعاء، الطيارين الأمريكيين بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للبروتوكولات المراد بها تجنب الصدام بين القوتين العظميين.

ونقلت الوكالة عن الأدميرال أوليج جورينوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا قوله إن الطيارين الأمريكيين نشطوا أنظمة أسلحتهم أثناء اقترابهم من الطائرات الروسية فوق شرق البلاد.

سوق مصراوى

القوات الروسية سوريا مركز المصالحة الروسي في سوريا الطائرات الروسية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الثانوية العامة 2023..التعليم تُحذر الطلاب من ارتكاب هذا الخطأ داخل "البابل شيت"