السعودية تفتتح معرض المصحف الشريف في البرازيل

كتب- يوسف عفيفي:

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلةً بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات أمس، معرض "المصحف الشريف" في مدينة فوز دي إيغواسو البرازيلية، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، ويستمر لمدة أسبوع، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية.

ونوه إمام جامع عمر بن الخطاب الشيخ أسامة الزاهد، خلال الحفل المعد بهذه المناسبة بما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، مشيداً بالمعرض وأهميته والقائمين عليه.

فيما استعرض مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي في الأرجنتين المكلف عايض الربيعي تاريخ مجمع الملك فهد لطابعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وإنجازاته التي بلغت طباعة 350 مليون نسخة من القرآن الكريم منذ تأسيسه، مؤكداً أن ذلك لم يتحقق إلا بفضل الله تعالى، ثم بما يلقاه المجمع من دعم مادي ومعنوي متواصل من قيادة المملكة.

بدوره ألقى أسقف الكنيسة الكاثوليكية دون سيرجيو بورجس كلمة أثنى فيها على حكومة المملكة وعلى جهودها في نشر ثقافة التعايش بين الأديان ونبذ الغلو التطرف.

وفي الختام تم تكريم مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية لإسهامها في إنجاح المعرض، وتكريم جمعية أبي بكر الصديق في ساو باولو، وجمعية مسجد عمر بن الخطاب في فوز دي إيغواسو.

ثم تجول الحضور في المعرض وشاهدوا مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم، كما اطلع الزوار على عدد من التطبيقات الإلكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، ومشاهدة زيارة الحرم النبوي الشريف عبر تقنية الواقع الافتراضي.

يذكر أن المعرض يأتي تجسيداً لدور الوزارة الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، ولإبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.