رئيسة البرلمان الهولندي تحث تويتر على وقف التهديدات ضد النواب

أمستردام- (د ب أ)

حثت فيرا بيركامب، رئيسة الغرفة الصغرى بالبرلمان الهولندي، اليوم الأربعاء منصة التواصل الاجتماعي تويتر على اتخاذ إجراءات لمنع التهديدات التي تنشر عبرها ضد النواب.

وكتبت في خطاب لرئيس قطاع الشؤون الدولية بالمنصة، أن تويتر يجب أن يواجه المنشورات العنيفة والتي تتضمن تهديدات على نحو متزايد .

وأشارت بيركامب إلى مقاطع مصورة وصور تحرض على العنف ضد الساسة وحتى قتلهم. وقالت: "إن القانون الجنائي الهولندي يعاقب على هذه (الأفعال) على الأرجح".

وكتبت بيركامب أن "أعضاء البرلمان يجب أن يكونوا قادرين على أداء مهامهم دون التعرض لمثل هذه التهديدات المروعة عبر الإنترنت". ودعت رئيسة مجلس النواب الهولندي تويتر إلى التصرف "بأقصى سرعة".

وتعرض الساسة الهولنديون لتهديدات مرارا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقدموا شكاوي تتضمن اتهامات. وتضم قائمة الساسة خيرت فيلدرز اليميني المتطرف، وسيجريد كاج الليبرالية اليسارية التي تشغل منصب وزيرة المالية.

وبحسب مكتب النائب العام تم توجيه 1125 تهديدا ضد نواب ووزراء العام الماضي، بشكل رئيسي عبر تويتر وإنستجرام، وتضاعف العدد تقريبا مقارنة بالعام السابق عليه.