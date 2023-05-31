واشنطن وباريس تدينان هجوم الحوثيين على تجمع سلمي في صنعاء

صنعاء- (د ب أ)

أدانت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اليوم الأربعاء، الهجوم الذي شنه الحوثيون على تجمع سلمي للطائفة البهائية في العاصمة صنعاء.

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن في بيان له،"ندين الهجوم الذي شنه الحوثيون على البهائيين في صنعاء في 25 مايو، والذي أسفر عن الإخفاء القسري لما لا يقل عن 17 شخصا".

وأضاف"نحن نقف إلى جانب الشعب اليمني وحقه في حرية الدين والتعبير والانتماء".

كما أدانت السفارة الفرنسية لدى اليمن، الاعتقال التعسفي بحق 17 شخصا من الطائفة البهائية، مطالبة في بيان لها، الإفراج الفوري عنهم.

وقالت السفارة الفرنسية "ندين الانتهاكات السافرة لحرية الفكر والحرية الدينية في مناطق سيطرة الحوثيين".

وأكدت فرنسا، دعمها الكامل للشعب اليمني في حقه في حرية التعبير.

والخميس الماضي، نشرت الجامعة البهائية العالمية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعا مصورا لمسلحين حوثيين وهم يقتحمون الاجتماع السنوي لطائفة البهائيين في صنعاء، مشيرة إلى أن المسلحين اعتقلوا 17 شخصا على الأقل بينهم نساء.

ولم يصدر الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء، أي تعليق حول هذا الهجوم حتى الآن.