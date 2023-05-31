النرويج تحث تركيا على السماح للسويد بالانضمام للناتو

أوسلو- (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلد اليوم الأربعاء، المجر وتركيا إلى استكمال المصادقة على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الدفاعي الغربي (ناتو).

وقالت هويتفيلت، في مؤتمر صحفي في اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الناتو في أوسلو: "ليست هناك أسباب على الإطلاق لعرقلة انضمام السويد".

كات السويد قد تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف الناتو مع فنلندا في مايو 2022 بعدما غزت روسيا أوكرانيا.

وأصبحت فنلندا الدولة الحادية والثلاثين في الحلف الدفاعي في أبريل.

ورغم ذلك، تنتظر عضوية السويد موافقة تركيا بسبب عدد من النقاط العالقة، من بينها مخاوف أنقرة بسبب ما تصفه بأنه عدم التعاون في مكافحة الإرهاب.

وتواصل تركيا عرقلة انضمام السويد للحلف استنادا إلى رفض الأخيرة تسليم أشخاص تعتبرهم أنقره إرهابيين، من بين أمور أخرى.

ولم تصادق المجر، مثل تركيا، أيضا على انضمام السويد للناتو، حيث تشير بودابست إلى شكاوى من السويد بسبب تمويلات من ميزانية الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى.