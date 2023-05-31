الخارجية الروسية: لم نخطط لنشر وحدات إضافية حول محطة زابوريجيا

وكالات

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو لم تخطط لنشر وحدات عسكرية إضافية حول محطة زابوريجيا.

وقال الجيش الأوكراني ومسئولون إقليميون في وقت سابق، إن مدنياً قتل وأصيب 11 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية، مع استمرار القتال في الشرق.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن قصفًا روسيًا عشوائيًا أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخر في تشاسيف يار بالقرب من هورليفكا، مضيفًا أن 10 مدنيين آخرين أصيبوا في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت هيئة الأركان العامة في تحديثها اليومي، وفق إذاعة "راديو أوروبا"، إن القوات الأوكرانية صدت 22 هجوما روسيا في الشرق، على الرغم من أن حدة هجوم موسكو في مدينة باخموت دونيتسك وحولها تراجعت على ما يبدو، وفقًا لنائب وزير الدفاع حنا ماليار.

وقال ماليار إنه في باخموت، التي كانت مركز القتال في الشرق منذ شهور، لم تقم القوات الروسية بعمليات مشاة، ويبدو أنها أعادت تجميع قواتها، لكنها استمرت في القصف والضربات الجوية على المواقع الأوكرانية.