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BBC

تونس تفتح تحقيقات جديدة ضد شخصيات بارزة بشبهة التآمر على أمن الدولة

08:39 م الأربعاء 31 مايو 2023
تونس تفتح تحقيقات جديدة ضد شخصيات بارزة بشبهة التآمر على أمن الدولة

تونس

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وكالات

قالت محامية لرويترز يوم الأربعاء، إن قاضيا تونسيا فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وقالت المحامية نادية الشواشي، إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد.

وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس وعسكريا متقاعدا والصحفية شهرزاد عكاشة.

وأصدر القاضي يوم الثلاثاء، قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقا للشواشي.

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تونس قيس سعيد رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد حزب النهضة المعارض

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