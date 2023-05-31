مسيرات تستهدف مواقع لمجموعات مسلحة غرب طرابلس الليبية

وكالات

أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم (الأربعاء)، بأن طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع لمجموعات مسلحة في العجيلات غرب العاصمة طرابلس. ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى على الفور.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أول من أمس، خلال جلسة للبرلمان إلى إصدار بيان من النواب ضد الضربات الجوية الأخيرة التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية بمنطقة الساحل الغربي. وأضاف: "نعتزم إرسال نسخة من البيان إلى المجلس الرئاسي والنائب العام والجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة والبرلمان التركي".

كانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت بأن طائرات مسيرة تركية الصنع قصفت عدة مناطق في غرب البلاد، منها بوصرة والمطرد والحرشة بالزاوية وميناء الماية، غرب العاصمة طرابلس. وقال متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية إن طائرات تابعة للحكومة قصفت ما وصفها "بأوكار عصابات لتهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر" في منطقة الساحل الغربي.