المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ يحضر حفل زفاف ولي عهد الأردن
واشنطن- (د ب أ)
يبدأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري اليوم الأربعاء، جولة خارجية يزور خلالها عمان والقدس ودبي وأوسلو تستمر حتى يونيو.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن "كيري سيزور عمان لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.
وأضاف البيان، أن كيري سيجرى مباحثات خلال زيارته للقدس ودبي مع المسؤولين بشأن التعاون العالمي لمكافحة أزمة المناخ. وفي أوسلو، سيشارك في معرض "نور-شيبينج 2023" البحري التجاري، وهو تجمع لقادة قطاع الأعمال في البحار والمحيطات.
سوق مصراوى
-
أفضل اكسسوارات نسائية مطلية بالذهب بأسعار تبدأ من 64 جنيهاتفاصيل
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أحدث موديلات ملابس المنزل والنوم للنساء للصيف تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل طريقة لعمل كريب الشيكولاته بأقل تكلفة في المنزلتفاصيل
-
أفضل حمام كريم لعلاج الشعر التالف بأسعار تبدأ من 40 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: