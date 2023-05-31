المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ يحضر حفل زفاف ولي عهد الأردن

واشنطن- (د ب أ)

يبدأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري اليوم الأربعاء، جولة خارجية يزور خلالها عمان والقدس ودبي وأوسلو تستمر حتى يونيو.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن "كيري سيزور عمان لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.

وأضاف البيان، أن كيري سيجرى مباحثات خلال زيارته للقدس ودبي مع المسؤولين بشأن التعاون العالمي لمكافحة أزمة المناخ. وفي أوسلو، سيشارك في معرض "نور-شيبينج 2023" البحري التجاري، وهو تجمع لقادة قطاع الأعمال في البحار والمحيطات.