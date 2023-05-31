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BBC

تقارير عن مقتل 5 من فصيل فلسطيني بقصف إسرائيلي عند الحدود اللبنانية السورية

12:16 م الأربعاء 31 مايو 2023
تقارير عن مقتل 5 من فصيل فلسطيني بقصف إسرائيلي عند الحدود اللبنانية السورية

قصف إسرائيلي

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بيروت/غزة - (د ب أ):

قتل خمسة من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، فجر اليوم الأربعاء، بفعل غارة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية السورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم عن عضو اللجنة المركزية في الجبهة لشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بدر أحمد جبريل قوله إن "العدو الصهيوني قام فجر اليوم بغارة جوية استهدفت أحد مواقع فدائي الجبهة في لبنان (قوسايا)".

وأوضح أن الغارة "أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى، إضافة لخسائر مادية ".

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قصف إسرائيلي الحدود اللبنانية السورية غزة فلسطين

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