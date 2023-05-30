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BBC

بعد وفاتها في غيابه.. شاب جزائري ينام بجوار قبر أمه لمدة عامين (فيديو)

10:31 م الثلاثاء 30 مايو 2023
بعد وفاتها في غيابه.. شاب جزائري ينام بجوار قبر أمه لمدة عامين (فيديو)

شاب جزائري ينام بجوار قبر أمه لمدة عامين

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب جزائري يدعى إسماعيل برابح وهو ينام بجانب قبر أمه على مدار عامين بعد وفاتها.

وجاءت تفاصيل القصة، بعد عودة جزائري إلى وطنه من فرنسا بعد غياب دام 8 سنوات، وتوفيت والدته، أثناء غيابه عن البلاد.

وعندما قام بزيارة قبرها للمرة الأولى، كانت ردة فعله تقشعر لها الأبدان، وقد أثار هذا المشهد حزن رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

و بعد أن انتشرت قصته بشكل كبير في أنحاء الجزائر وأحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، يبدأ إسماعيل رحلة علاجه في تخطي حزنه على وفاة والدته، التي كان ينام بجوار قبرها لمدة عامين.

ووجهت السلطات المحلية في ولاية أدرار، بتكليف مديرة الصحة والسكان بالتكفل النفسي والطبي به.

وسارعت فرق التضامن الوطني بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة للولاية لنقله إلى مؤسسة استشفائية، حيث تم تشخيص حالته وتقديم العلاجات الأولية له.

كما تم تكليف طبيب مختص في الأمراض النفسية بتتبع حالته الصحية، والذي بدوره سيقوم بتحويله لمؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض النفسية، من أجل علاجه ووضعه تحت العناية.

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