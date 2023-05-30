بعد وفاتها في غيابه.. شاب جزائري ينام بجوار قبر أمه لمدة عامين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب جزائري يدعى إسماعيل برابح وهو ينام بجانب قبر أمه على مدار عامين بعد وفاتها.

وجاءت تفاصيل القصة، بعد عودة جزائري إلى وطنه من فرنسا بعد غياب دام 8 سنوات، وتوفيت والدته، أثناء غيابه عن البلاد.

وعندما قام بزيارة قبرها للمرة الأولى، كانت ردة فعله تقشعر لها الأبدان، وقد أثار هذا المشهد حزن رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

و بعد أن انتشرت قصته بشكل كبير في أنحاء الجزائر وأحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، يبدأ إسماعيل رحلة علاجه في تخطي حزنه على وفاة والدته، التي كان ينام بجوار قبرها لمدة عامين.

ووجهت السلطات المحلية في ولاية أدرار، بتكليف مديرة الصحة والسكان بالتكفل النفسي والطبي به.

⭕شاب جزائري يدعى رابح مازال ينام بجانب قبر والدته التي توفت منذ سنوات



⭕حيث يعيش في حالة من الحزن والضيق النفسي بعد رحيلها



⭕وكل يوم يجلس ينام بجانب قبرها في الشتاء البارد والصيف الحار معبرًا عن مدى حبه وأشتياقه لها pic.twitter.com/eUoTp36aAw — El Capitano⭐ (@spuerlilo) May 30, 2023

وسارعت فرق التضامن الوطني بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة للولاية لنقله إلى مؤسسة استشفائية، حيث تم تشخيص حالته وتقديم العلاجات الأولية له.

كما تم تكليف طبيب مختص في الأمراض النفسية بتتبع حالته الصحية، والذي بدوره سيقوم بتحويله لمؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض النفسية، من أجل علاجه ووضعه تحت العناية.