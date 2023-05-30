رائدا الفضاء السعوديان يبدآن رحلة العودة إلى الأرض

الرياض- (د ب أ)

بعد عشرة أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية، اختتم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء، وبدءا رحلة العودة إلى الأرض.

وبثت هيئة الفضاء السعودية مقطعاً مصوراً على تويتر، يظهر اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين ، بحسب "العربية نت".

وبدأت "دراجون" التي تقل رائدي الفضاء السعوديين وزميليهما الأمريكيَّين بيجي ويتسون وجون شوفنر، رحلة العودة التي تستغرق نحو 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، معلنة انتهاء المهمة الفضائية"إيه إكس-2" التي أطلقتها السعودية في 22 مايو الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.

وبدأت رحلة انفصال مركبة "دراجون"، وهي أول مركبة فضائية تقوم بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكياً، عن محطة الفضاء الدولية وتنفذ عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي، وبالتالي الهبوط على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح يوم غد الأربعاء.

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيجي ويتسن،ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، الأحد الماضي، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، في رحلة نظمتها شركة "أكسيوم سبيس"، نحو محطة الفضاء الدولية استمرت لمدة 10 أيام.