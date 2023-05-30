الناتو يعلن اعتزامه نشر قوات إضافية في كوسوفو

بروكسل- (د ب أ)

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر موقع تويتر، أنه سيرسل قوات إضافية إلى كوسوفو بعد إصابة 30 فردا ضمن قوة حفظ السلام بقيادة الحلف (كفور) خلال اشتباكات عنيفة.

وبحسب مصادر عسكرية في بروكسل، سيتم إرسال فرقة مؤلفة من 700 جندي إلى الدولة الواقعة في البلقان. ويتمركز حاليا نحو 3800 فرد من قوات (كفور) في كوسوفو.

وقال الأدميرال ستيوارت بي مونش قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في مدينة نابولي الإيطالية إن إرسال القوات "إجراء حذر لضمان أن تكون لدى (كفور) الإمكانيات التي تحتاجها لحفظ الأمن".

وأضاف مونش: "لا بد أن يتوقف العنف، ويتعين على جميع الأطراف أن تتوقف عن اتخاذ إجراءات لتقويض السلام في كل مجتمعات كوسوفو".

وأصيب 11 إيطاليا و 19 مجريا من قوات (كفور) أمس الإثنين، خلال اشتباكات عنيفة مع مسلحين صرب شمالي كوسوفو.

وقال ميرتشا جيوانا نائب الأمين العام لحلف الناتو في بروكسل: "مثل هذه الهجمات غير مقبولة مطلقا"، مضيفا أن "العنف لا بد أن يتوقف فورا".