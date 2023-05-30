تبادل 52 جثة بين الجيش اليمني والحوثيين بعد وساطة محلية

وكالات

أسفرت وساطة محلية، الثلاثاء، عن إتمام صفقة لتبادل جثث عشرات الجنود بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوسيط المحلي هادي جمعان، أن الوساطة تمت بجهود فريق محلي في الجوف، وأسفرت عن صفقة تبادل 52 جثة لكلا الطرفين.

وأوضحت تلك الوسائل أن الصفقة تمت شرق محافظة الجوف وانتهت بتسليم كل طرف إلى الآخر 26 جثة.

وأكد موقع "بلقيس" المحلي وصول 9 جثامين لجنود من الجيش اليمني إلى مدينة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء، قُتلوا بعد أسرهم من موقع عسكري في مدينة الجوية من قبل ميليشيات الحوثي، في أكتوبر عام 2021.

وأشار الموقع إلى أن جولة المفاوضات الجديدة لتبادل الأسرى بين الطرفين، والتي كان من المقرر أن تنطلق، قد تأجلت على خلفية اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن تعثر تبادل زيارات الأسرى المتفق عليها، واستغلال ملف المخفي قسرا في سجون الحوثيين الناشط السياسي محمد قحطان.

يشار إلى أن هادي جمعان يعمل منذ العام 2016 كوسيط محلي بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية.

ومن أبرز مهام جمعان، التي يقوم بها برفقة فريق من المتطوعين، جمع جثث القتلى من الجانبين في ساحات القتال، وتسليمها إلى العائلات. خلال خمس سنوات، تمكن جمعان مع فريقه من تسليم جثث أكثر من ألف مقاتل إلى العائلات.