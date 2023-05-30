هجوم غير مسبوق بالمسيّرات على موسكو وتجدد الضربات على كييف

أ ف ب

أعلنت روسيا الثلاثاء، أنها أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها في هجوم غير اعتيادي اعتبرته "ردا" من أوكرانيا على الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت خصوصا عاصمتها كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "من الواضح تمامًا أننا نتحدث عن ردّ من نظام كييف على ضرباتنا الفعّالة جدًا على أحد مراكزه القيادية".

وأتى هجوم الثلاثاء، بعد هجوم آخر بمسيرات روسية طال العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إصابة شخصَين بشكل طفيف في الهجوم الذي حدث فجر الثلاثاء والذي تسبب أيضًا "بأضرار طفيفة في أبنية عدة".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تابع "مباشرة" التطورات بفضل "وزارة الدفاع ورئيس بلدية موسكو وحاكم منطقة موسكو ووزارة الحالات الطارئة".

وأوضح أن "لا قتلى وحتى الساعة لا تهديد لسكان موسكو ومنطقتها".

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت الطائرات من دون طيار الثماني المستخدمة من خلال الدفاع الجوي ووسائل حرب إلكترونية.

ويأتي الهجوم على موسكو في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات على الأراضي الروسية، بما فيها توغل مسلح في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا الأسبوع الماضي. لم تعلن كييف مسؤوليتها عن أي من هذه الهجمات.

قبيل الإعلان عن الهجوم على العاصمة الروسية، تحدثت أوكرانيا عن مقتل شخص في "هجوم كثيف" ليلًا على كييف للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

فيما أصبحت الانفجارات حاليًا جزءًا من الحياة اليومية لسكان كييف ومدن أوكرانية تُقصف بانتظام، كانت الهجمات على موسكو نادرة منذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأظهرت لقطات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي آثار دخان في الجو. وظهرت في أخرى نافذة محطمة في أحد المباني.

وبحسب وكالات أنباء روسية، أكّد شهود أن مسيّرة "دخلت شقة" في الطابق الرابع عشر من مبنى سكني دون أن تنفجر.

وأضاف سوبيانين أن سكان مبنَيين سكنيَين قد تمّ إجلاؤهم بدأوا يعودون إلى منازلهم.

استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعتان على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء النزاع في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى.