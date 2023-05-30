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BBC

مقتل 10 زوار لمعبد هندوسي وإصابة 57 في حادث حافلة

05:37 م الثلاثاء 30 مايو 2023
مقتل 10 زوار لمعبد هندوسي وإصابة 57 في حادث حافلة

حادث حافلة بالهند أرشيفية

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جامو (الهند)- (د ب أ)

لقي 10 زوار لمعبد "فايشنو ديفي"، معظمهم من ولاية بيهار، وأصيب 57 آخرون اليوم الثلاثاء بعد أن انزلقت حافلتهم على طريق غير ممهد واصطدمت بسور معدنى لجسر قبل أن تسقط، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وقد ترتفع حصيلة القتلى حيث قال شاشي سودان مدير "المستشفى الجامعي الطبي الحكومي" إن حالة اثنين من المصابين حرجة.

وذكر مسؤولون أن الحافلة، التي كانت في طريقها من أمريستار إلى كاترا، تعرضت للحادث في منطقة جهاجار كوتلي على طريق جامو- سريناجار السريع بين الساعة 0630 و 0700 صباحا. وتعتبر كاترا معسكرا رئيسيا لزوار الضريح الشهير الواقع على قمة تلال تريكوتا.

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