هجوم إلكتروني غير مسبوق يؤجل امتحانات الثانوية العامة في اليونان
أثينا - (د ب أ):
أدى هجوم إلكتروني استهدف موقع وزارة التعليم اليونانية إلى حدوث تأخيرات طويلة في امتحانات نهاية العام في أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إنه لا يمكن إجراء الامتحانات في الصفوف الثلاثة العليا من المدارس الثانوية اليونانية ، حيث يتعذر نقل محتويات الامتحانات من قاعدة البيانات المركزية.
وقال جيانيس أنطونيو، رئيس الهيئة المسؤولة عن امتحانات المدارس الثانوية ، لإذاعة سكاي الإخبارية التي تتخذ من العاصمة أثينا مقرا لها، :"هذا هو أكبر هجوم إلكتروني شهدته البلاد".
وقالت هيئة البث اليونانية الرسمية (إي.آر.تي) إن ممثلي الادعاء في أثينا بدأوا تحقيقا للكشف عن المسؤولين.
وقالت الوزارة إن الهجوم جاء على نطاق أقل أمس الاثنين، وإن خبراء تكنولوجيا المعلومات يعملون على استعادة الخدمة.
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