مصرع ضابط استخبارات إسرائيلي وعنصرين إيطاليين وروسية.. والاحتلال يتكتم على هويته

كتبت- سلمى سمير:

توفي 4 أشخاص بينهم ضابط استخبارات إسرائيلي واثنان من الاستخبارات الإيطالية إثر غرق قارب عند بحيرة ماجوري شمال إيطاليا.

وكشفت السلطات الإيطالية، عن هوية القتلى الأربعة، وقالت إن من بينهم رجل وامرأة من الاستخبارات الإيطالية، هم كلوديو ألونزي (62 عامًا)، وتيزيانا بارنوبي، (53 عامًا)، ورجل أمن متقاعد من القوات الإسرائيلية.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإفصاح عن بيانات الضابط الإسرائيلي نظراً لماضيه الأمني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن السلطات في مدينة بوستو أرسيزيو القريبة من ميلانو.

ولم تذكر صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية أي تفاصيل عن هوية الإسرائيلي الذي غرق حتى أنها لم تذكر أنه رجل أمن. لكن "بي بي سي" البريطانية ذكرت أن الضابط اسمه "شيموني إيريز"، ويبلغ من العمر 50 عاماً، وتعمل إسرائيل حالياً على إعادته بالتعاون مع الدبلوماسيين في إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن إيريز عنصر متقاعد سابق في الاستخبارات "الإسرائيلية".

وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترًا مساء الأحد قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبت عاصفة فجأة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيًا انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، فيما توفي عناصر الاستخبارات الثلاثة، وزوجة قائد القارب وهي روسية، وتدعى أنيا بوزكوفا، تبلغ من العمر 50 عاماً، وتعمل برفقة زوجها لتأجير المركب للحفلات، فيما لا يزال شخص واحد مفقوداً، وفق صحيفة "ذا ناشونال نيوز".

ورغم أن هيئة الأرصاد الجوية الإيطالية، وجهت تحذيرات لأخذ الحيطة من موجة طقس سيء محتملة تصحبها عواصف رعدية، لكن الركاب صعدوا للقارب للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم جنوب بحيرة ماجوري، أشهر الوجهات السياحية في إيطاليا، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.