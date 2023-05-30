اليونسيف: 6ر13 مليون طفل في السودان في حاجة لمساعدات إنسانية
نيروبي - (د ب ا):
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونسيف" اليوم الثلاثاء إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى لاحتياج ما لا يقل عن 6ر13 مليون طفل للمساعدات الانسانية.
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر " في ظل انزلاق السودان للظلال، تقترب حياة الأطفال من الهاوية أكثر من أي وقت مضى".
وعلى الرغم من تمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى أمس الاثنين، ما تزال المساعدات الانسانية في السودان محدودة.
وقالت اليونسيف لا يزال الكثير من الأطفال والأسر محرومين من المساعدات.
وبسبب اندلاع الصراع في السودان، قالت اليونسيف إنها في حاجة لتمويل إضافي بقيمة 237 مليون يورو (253 مليون دولار).
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