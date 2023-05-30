محكمة يابانية تقضي بعدم دستورية حظر زواج المثليين
(بي بي سي):
قضت محكمة في اليابان بأن حظر البلاد لزواج المثليين جنسيا غير دستوري.
وصدر الحكم عن محكمة محلية في ناغويا بعد دعوى قضائية رفعها زوجان من الذكور، هو ثاني حكم من نوعه ردًا على عدد من الدعاوى القضائية المماثلة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية اليابانيين يؤيدون حرية زواج المثليين.
لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذى ينتمي إليه رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، يعارض هذا الزواج باعتباره يشكل خطرا على قيم الأسر المحافظة.
وتسمح العديد من البلديات في اليابان بعلاقات محدودة بين الأشخاص من نفس الجنس، دون السماح لهم بالزواج.
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