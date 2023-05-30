احتجاجات جديدة في شمال كوسوفو بعد إصابة 80 شخصا في صدامات عنيفة

بريشتينا - (د ب أ)

نظم الصرب في شمال كوسوفو احتجاجات مجددا اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحي الصرب وقوات حفظ السلام الدولية (كفور) بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتجمع المتظاهرون أمام مكاتب المجالس البلدية في زفيتشان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، التي تؤمنها قوات كفور، بحسب ما نقلته بوابة أخبار koha.net عن مراسليها من قلب الحدث.

ووقعت الاشتباكات في زفيتشان بعد ظهر أمس الاثنين، عندما استخدمت قوات كفور الغاز المسيل للدموع لتفرقة حشد من الاشخاص، تحول إلى أعمال عنف.

وأعرب السكان المحليون، وهم من الصرب فقط، عن غضبهم من تنصيب رؤساء بلديات جدد من الأحزاب الألبانية. وقاطع جميع الصرب تقريبا الانتخابات، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 5ر3% فقط.

وألقى مسلحو الصرب العبوات الحارقة والحجارة والزجاجات على القوات الدولية.

وقالت القوة صباح اليوم الثلاثاء، إن 30 فردا من قوة كفور، بينهم 19 مجريا و11 إيطاليا، أصيبوا بجروح، تتضمن كسور وحروق.

فيما أفاد المستشفى الذي يقع في بلدة ميتروفيتشا المجاورة، بإصابة 53 صربيا.