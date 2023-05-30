أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم بطائرات درون على موسكو
كييف / موسكو - (د ب ا)
نفت أوكرانيا تورطها في الهجوم بطائرات درون على العاصمة الروسية موسكو.
وقال ميخايلو بودولياك، مستشار المكتب الرئاسي في كييف، في برنامج إذاعي مع الصحفي الروسي الكسندر بليوشيف، المنتقد للكرملين" بالطبع، لسنا متورطين بصورة مباشرة".
وتحدث بودولياك بسخرية، قائلا إن طائرات الدرون الروسية عادت لمن أرسلوها"، وقال: " تعلمون أننا نقترب من عهد الذكاء الاصطناعي. ربما ليست جميع طائرات الدرون مستعدة للهجوم على أوكرانيا، وتريد العودة لمن أرسلها،، لتسأله:" لماذا ترسلوننا ضد الأطفال في أوكرانيا؟ في كييف؟"، وأسئلة أخرى من هذا القبيل.
وفي نفس الوقت، توقع المستشار الحكومي الأوكراني استمرار زيادة الهجمات التي تستهدف الأراضي الروسية". وقال " جميع من يعتقدون أنهم يمكنهم تدمير دولة أخرى ذات سيادة ويحظون بحصانة مطلقة لم يفهموا بعد مرو 15 شهرا أنهم لا يمكنهم تكرار ما حدث في عام 2014"، في إشارة إلى العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزير القرم من أوكرانيا بالقوة.
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