الخارجية الليبية تدين اقتحام سفارتها في الخرطوم

طرابلس - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اقتحام مبنى السفارة الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم ونهب محتوياتها.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا العمل "انتهاك لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

وفي الوقت نفسه، أعربت الوزارة عن أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأفعال، ودعت الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية وحماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها.

وأكدت الوزارة حرصها الشديد على استقرار السودان وشعبه، وضرورة تغليب المصلحة العليا على ما سواها، وحل المشاكل والخلافات عبر الحوار والطرق السلمية.

ونقلت الوزارة إدانة الدولة الليبية لـ "لاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية، ومشاركة هذه الدول في رفضها استمرار هذه الأعمال"، محذرة من أنها قد تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان وتهدد أمنه وسلامة مواطنيه.