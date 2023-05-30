هجوم روسي على كييف.. وأوكرانيا تسقط أكثر من 20 طائرة مسيرة

كييف - (د ب أ)

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية في ليل الإثنين/الثلاثاء، وهو الهجوم الرابع خلال اليومين الماضيين.

وسُمع دوي انفجارات في مناطق بوديلسكي وهولوسيفسكي وسفياتوشينسكي ودنيبروفسكي ودارنيتسكي وبيشيرسكي. ونحو الساعة 05:00 صباحا، تم الإعلان عن مقتل مدني واحد، حيث أصابت شظايا طائرة مسيرة معادية مبنى سكنيا، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم.

وقال كليتشكو، عبر تلجرام، "في حي هولوسيفسكي، سقطت شظايا مما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى سكني، وقام عمال الإنقاذ بإجلاء 20 شخصا من المبنى، ولقي شخص واحد حتفه، كما تم نقل امرأة مسنة إلى المستشفى. "

وإجمالا، تم نقل أربعة مدنيين إلى المستشفى في منطقة هولوسيفسكي في حين تلقى ثلاثة أشخاص المساعدات الطبية فى مكان الحادث.

وقالت إدارة مدينة كييف إن الحريق اندلع في الطابقين العلويين من المبنى وإن أعمال البحث والإنقاذ جارية، حيث قد يكون هناك أشخاص عالقون تحت الأنقاض.

وفي منطقة بوديلسكي، اشتعلت النيران في مبنى سكني. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات.

ومن ناحية أخرى، هزت انفجارات منطقة سفياتوشينسكي.