إعلان

BBC

إسرائيل والمغرب يوقعان ثلاث اتفاقيات في مجال النقل

12:00 ص الثلاثاء 30 مايو 2023
إسرائيل والمغرب يوقعان ثلاث اتفاقيات في مجال النقل

إسرائيل و المغرب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (د ب أ):

وقعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، خلال زيارتها للمغرب، ثلاث اتفاقيات تعاون في مجال النقل والمواصلات لتسهيل التبادل بين البلدين.

وستتيح الاتفاقيات استخدام رخص القيادة الإسرائيلية في الطرق داخل المغرب، وتشجيع الشحن المباشر بين البلدين، وتسهيل التبادلات المتعلقة بسلامة الطرق، وفقا لما أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

وقامت المغرب بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ديسمبر 2020، كجزء من سلسلة من الاتفاقيات المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام، بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وفي عام 2021،قام وزير الدفاع الإسرائيلي إنذاك بيني جانتس للمغرب، وقعت خلالها الرباط وتل ابيب اتفاقية تعاون تشمل المجالات الأمنية والاستخباراتية، وتقضي بعقد صفقات أمنية وبيع معدات أمنية وعسكرية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

سوق مصراوى

ميري ريجيف إسرائيل المغرب وزيرة المواصلات الإسرائيلية مجال النقل والمواصلات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تنتقد بولندا بسبب قانون التحقيق مع المعارضة قبل الانتخابات
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| النائب العام يأمر بإحالة المتهمة بقتل طفلها بفاقوس لمحكمة الجنايات