مباحثات بين بانجي وموسكو لبناء قاعدة عسكرية روسية في أفريقيا الوسطى

موسكو - (د ب أ):

أكد وزير الدفاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، رامو كلود بيرو، على أن بلاده تجري مباحثات مع موسكو بشأن بناء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها، لافتا إلى أن المحادثات متواصلة.

وقال بيرو، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، "أجرينا محادثات في هذا الشأن [قاعدة عسكرية روسية في أفريقيا الوسطى]، والمحادثات مستمرة".

أوضح بيرو أنه "بسبب المشكلات الأمنية المستمرة، القوات الروسية أعربت عن اهتمامها بدعم جيش جمهورية أفريقيا للمساعدة في حل المشكلات الأمنية وتنمية البلاد".

وكان وزير التعليم العالي في جمهورية أفريقيا الوسطى، جان لوران سيسا ماجالي، أعلن قبل أيام، أن بلاده تتطلع لقمة "روسيا-أفريقيا"، آملا أن تسمح القمة لبلاده بتقديم مقترحات في قطاعات الاقتصاد والدفاع والأمن، بالإضافة إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات.

وقال سيسا ماجالي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "ستمكن مشاركتنا من التوصل إلى مقترحات رئيسية لتحديد الاحتياجات في القطاعات الرئيسية: الاقتصاد والدفاع والأمن... وسيكون من الأمثل أن تحل المسائل الدبلوماسية، ولا سيما توقيع مختلف الاتفاقات، في هذه القمة حتى نتمكن من التحرك بسرعة نحو تنفيذها".

واستضافت موسكو يومي 19-20 مارس الماضي، أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" الذي حضره ممثلو الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات الفيدرالية الروسية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانيا أفريقيا.

ومن المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في تموز/يوليو 2023 بمدينة سان بطرسبورج الروسية.