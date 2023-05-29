اليونان تجري انتخابات برلمانية جديدة الشهر المقبل

أثينا - (د ب أ):

من المقرر أن تجري اليونان انتخابات برلمانية جديدة في 25 حزيران/يونيو المقبل ، عقب الفشل في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأعلنت رئاسة البرلمان أنه تم رسميا اليوم الإثنين استيفاء الخطوات الدستورية اللازمة للتصويت.

يذكر أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بدا أنه الفائز الواضح في الجولة الأولى بحصوله على حوالي 8ر40%.

وشهد أكبر أحزاب المعارضة وهو حزب سيرزا اليساري الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس ، تراجعا في تأييده بواقع 10 نقاط مئوية إلى حوالي 20%.

أما الحزب الاشتراكي لعموم اليونان (باسوك) فقد حل ثالثا بحوالي 5ر11% ، بينما حصل الحزب الشيوعي على 2ر7% وحزب "الحل اليوناني" على 5ر4% وجميعهم اجتازوا عتبة دخول البرلمان.

ويعتبر من غير الوارد إنشاء ائتلاف موسع بين حزب الديمقراطية الجديدة وحزب سيريزا لأسباب سياسية، إذ يُنظر إلى الحزبين على أنهما متباعدان للغاية موضوعيا وأيديولوجيا.

أما الأحزاب الأخرى فلم تجد أرضية مشتركة أيضا.وفوق ذلك أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن نيته الحكم بمفرده.