وزير الخارجية الروسي ينتقد التمديد الأخير لاتفاق الحبوب

نيروبي /موسكو - (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين التمديد الأخير للاتفاق الذي يسمح باستمرار تصدير الحبوب الأوكرانية، قائلا إنه غير كاف.

وذكرت وكالة انترفاكس للأنباء أن لافروف صرح خلال زيارته للعاصمة الكينية نيروبي بقوله "إذا ظل كل شيئ على ما هو الآن ...لابد للمرء أن يعتقد أنه لن يفلح بعد الآن".

يُذكر أن أوكرانيا اتهمت روسيا مرارا بعرقلة الشحنات عبر البحر الأسود رغم الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر البحر الأسود لمدة شهرين آخرين ، حتى 18 يوليو القادم ، للإبقاء على الاتفاق حيا والذي يعتبر مهما من أجل الحفاظ على أسعار الغذاء العالمية.

وقال لافروف إن روسيا تتوقع أن يتم تخفيف القيود الحالية على الصادرات الزراعية والأسمدة مقابل الصادرات الأوكرانية من الحبوب.

كما تطالب موسكو بإنهاء العقوبات على بنكها الزراعي الحكومي حتى تتمكن من أداء المدفوعات بسهولة أكبر.

كانت روسيا عرقلت صادرات الحبوب الأوكرانية طيلة شهور بعد غزوها لجارتها قي شباط/فبراير 2022.

بعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق في صيف 2022 بين الطرفين المتحاربين ، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا ، حيث تم بمقتضاه معاودة شحن الحبوب الأوكرانية.