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وزير قطري يلتقي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

07:14 م الإثنين 29 مايو 2023
وزير قطري يلتقي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد س

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الدوحة - (د ب ا):

اجتمع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر اليوم الاثنين ، مع السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في السودان، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

يشار إلى أن دفع الله الحاج شارك في القمة العربية التي عقدت في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر ممثلا لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان . كما زار دفع الله الحاج عدة دول من بينها مصر والسعودية وتشاد كمبعوث خاص للبرهان.

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي ) منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.

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