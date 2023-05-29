السعودية: استثمارات جديدة تتجاوز 27 مليار ريال في مناطق اقتصادية خاصة

الرياض - (د ب أ):

أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرات تفاهم بين المناطق الاقتصادية الخاصة برأس الخير وجازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، ومستثمرين دوليين، تبلغ قيمتها أكثر من 27 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وكشفت الهيئة السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن أن قيمة الاستثمارات الجديدة المعلن عنها خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية بلغت أكثر من 27 مليار ريال، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

وأعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، اليوم، حصول المناطق الاقتصادية الخاصة الـ 4 الجديدة التي أطلقها مؤخرا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على التراخيص الرسمية، وتشمل أول منطقة للحوسبة السحابية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير، وجازان.

وتشكل المناطق الاقتصادية الخاصة منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.

وفي أبريل الماضي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة" بعدة مواقع استراتيجية في المملكة تتميز بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة.

وتمثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية.