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إيران: تطور العلاقات مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

04:09 م الإثنين 29 مايو 2023
إيران: تطور العلاقات مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

آية الله علي خامنئي

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طهران - (د ب أ):

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده "ليست لديها مشكلة" في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتبه.

وجاءت تصريحات خامنئي خلال لقاء جمع بينه وبين سلطان عمان، هيثم بن طارق، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين.

من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عباس كلرو، إن التطور الشامل للتعاون بين إيران ومصر كدولتين إسلاميتين مهمتين يصب في مصلحة المنطقة.

وجاءت تصريحات كلرو في لقاء جمعه برئيس مكتب رعاية مصالح مصر في طهران، هيثم جلال، بحسب ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم .

وقال إن التاريخ الحضاري والثقافي الطويل الأمد لشعبي إيران ومصر، سيكون منبرا مناسبا لتوطيد العلاقات الودية والشاملة بين البلدين.

وأضاف أن إيران تبحث دائما عن التقارب بين المسلمين والدول العربية والإقليمية ودول الجوار، وأنها تسعى جاهدة لتحسين مستوى العلاقات وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال المبادرة من أجل تنمية التعاون مع الدول العربية والإسلامية.

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