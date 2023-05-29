بدء محاكمة 13 شخصا على خلفية اقتحام برلمان هونغ كونغ

(بي بي سي):

بدأت في هونغ كونغ محاكمة 13 شخصًا على خلفية واقعة اقتحام مجلس الإقليم التشريعي قبل أربع سنوات في خضم مظاهرات 2019-2020 والتي تعد من أكثر موجات الاحتجاج جماهيرية ومأساوية في تلك المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.

واندلعت الاحتجاجات وتصاعدت آنذاك بسبب مناقشة برلمان هونغ كونغ لـ"قانون الأمن القومي" الذي اعتبر أنه يرسخ هيمنة الصين على الإقليم، واقتحم على إثر ذلك مئات المتظاهرين المبنى وسط فوضى وعمليات نهب وإتلاف.

ووجهت للمتهمين تهمة إثارة وإحداث أعمال شغب والتجمهر والتي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

واعترف سبعة منهم بمسؤوليتهم عن مهاجمة البرلمان، بما في ذلك رئيسة اتحاد الطلاب سابقا في جامعة هونغ كونغ، الناشطة الحقوقية، آلثيا سوين.

ومع بداية محاكمتها قالت تلك الأخيرة في رسالة نشرتها إنها لم تندم قط على النضال من أجل الحرية.

وتعليقا على التطورات غرد كليمون فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقال "لقد صدمت عندما علمت بمحاكمة النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. لا ينبغي معاقبة أي شخص على ممارسته السلمية لحقه في التجمع".