إعلان

BBC

الرئيس الأوغندي يصادق على قانون يجرم المثلية الجنسية

01:07 م الإثنين 29 مايو 2023
الرئيس الأوغندي يصادق على قانون يجرم المثلية الجنسية

الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي):

وقع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، على مشروع قانون "لمكافحة المثلية الجنسية" فى البلاد، وهو المشروع الذى تم إدانته دوليًا..

ويعد مشروع القانون واحدا من بين أكثر التشريعات صرامة لمكافحة المثلية الجنسية في العالم.

وكانت المثلية الجنسية مجرمة بالفعل في أوغندا قبل إقرار مشروع القانون الأخير، لكن بعد إقرار هذا المشروع يواجه أي شخص مدان بممارسة المثلية الجنسية عقوبة السجن مدى الحياة.

ووفقا لمشروع القانون، سيكون على الأوغنديين إبلاغ السلطات بأي شكل من أشكال المثلية الجنسية ضد الأطفال أو غيرهم

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الكبرى مشروع القانون.

ويتوقع صحفيون الطعن ضد مشروع القانون أمام المحكمة.

وتم إلغاء قانون مماثل من قبل المحكمة الدستورية الأوغندية في عام 2014.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

الرئيس الأوغندي قانون يجرم المثلية الجنسية يوري موسيفيني أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

4 إجراءات.. كيف شددت البنوك سياسة تدبير الدولار للمسافرين؟