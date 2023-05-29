الرئيس الأوغندي يصادق على قانون يجرم المثلية الجنسية
(بي بي سي):
وقع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، على مشروع قانون "لمكافحة المثلية الجنسية" فى البلاد، وهو المشروع الذى تم إدانته دوليًا..
ويعد مشروع القانون واحدا من بين أكثر التشريعات صرامة لمكافحة المثلية الجنسية في العالم.
وكانت المثلية الجنسية مجرمة بالفعل في أوغندا قبل إقرار مشروع القانون الأخير، لكن بعد إقرار هذا المشروع يواجه أي شخص مدان بممارسة المثلية الجنسية عقوبة السجن مدى الحياة.
ووفقا لمشروع القانون، سيكون على الأوغنديين إبلاغ السلطات بأي شكل من أشكال المثلية الجنسية ضد الأطفال أو غيرهم
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الكبرى مشروع القانون.
ويتوقع صحفيون الطعن ضد مشروع القانون أمام المحكمة.
وتم إلغاء قانون مماثل من قبل المحكمة الدستورية الأوغندية في عام 2014.
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