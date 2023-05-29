حدث بالفعل| فوضى وهلع وإصابات في تل أبيب.. والسبب صرصار- صور
كتب- وكالات:
تسببت امرأة إسرائيلية في حالة من الرعب والهلع عمت وسط تل أبيب وتسببت في إصابة اثنين، بعدما صرخت وقلبت طاولة داخل مطعم لرؤيتها صرصار.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى "ديزنغوف" وسط تل أبيب، أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار في كل الاتجاهات خوفا من هجوم فلسطيني.
ونقل الإعلام الإسرائيلي عن شاهد عيان في المطعم قوله: "كان الأمر الأكثر رعبا الذي حدث لي على الإطلاق".
وأوضح الشاهد أن رواد المطعم سمعوا فجأة صراخ من الحانة ، و"قلب الناس الطاولات وبدأ الجميع بالصراخ والركض وداسوا على بعضهم البعض. وتحطمت الكثير من الأكواب في الطريق، وسقط الناس على الزجاج وجُرحوا ".
وهرعت وحدات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وتم تمشيط المقهى.
وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب الصراخ هو رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزعها، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطرا أمنيا. وتسبب الحادث بإصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطم الزجاج أثناء التدافع للفرار من المكان.
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