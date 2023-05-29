طيران الرياض تدرس شراء 150 طائرة من بوينج

شيكاغو - (د ب أ):

تجري شركة "طيران الرياض" السعودية للطيران مفاوضات مع شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات، لشراء 150 طائرة من طراز 737 ماكس، في صفقة تقدر قيمتها بثمانية مليارات دولار، حسبما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

كانت "طيران الرياض" قد سبق أن أعلنت عن طلبية شراء 72 طائرة من طراز بوينج دريملاينر 787-9، في صفقة بمليارات الدولارات.

وتأسست "طيران الرياض" في مارس الماضي. وتعتزم شركة الخطوط الجوية السعودية الجديدة ربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030. وستكون مدينة الرياض مركز عمليات الشركة.

وتخفض طائرات 737 ماكس استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 20%، بينما تصدر ضوضاء أقل بنسبة 50% عن الطائرات التي ستحل محلها.

وتقدم طائرات 737 ماكس تكاليف صيانة أقل لهيكل الطائرة بنسبة 14% عن الطائرات المنافسة في سوق طائرات الممر الواحد، وذلك وفقا لبوينج.