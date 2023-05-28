رئيس البرلمان التركي يهنئ أردوغان بتقدمه في الانتخابات

أنقرة - (د ب أ):

هنأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الرئيس رجب طيب أردوغان بتقدمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

وقال شنطوب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، إن "مسيرة تركيا الكبيرة ستمضي من جديد دون انقطاع تحت القيادة القوية لرئيسنا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "قرار شعبنا واضح، ومسيرة تركيا الكبيرة ستمضي من جديد دون انقطاع تحت القيادة القوية لرئيسنا، وأتمنى أن تعود بالخير على الشعب".

وتابع شنطوب: "اتصلت برئيسنا أردوغان وهنأته، ومبارك لشعبنا".

وأعلن أردوغان، مساء اليوم الاحد، فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، وذلك أمام حشد من أنصاره في اسطنبول.

وعبر أردوغان عن شكره للمواطنين الأتراك وكوادر حزب العدالة والتنمية لدورهم في تحقيق نسب عالية في الانتخابات.

وقال إن فوزه بالانتخابات "تكريس للديمقراطية وأن المسيرة قد بدأت وسنستمر فيها"، مشيرا إلى أن "شعبنا جعلنا نعيش عيد الديمقراطية". وأكد للأتراك أنه سيكون على قدر الثقة التي منحوها له.

وأوضح أنه يعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب منافسه كمال كليتشدار أوغلو على خسارة الانتخابات.

وحصل أردوغان على 11ر52% من الأصوات، في حين نال كليتشدار أوغلو 89ر45%، بنسبة فرز بلغت 64ر98% وفقا لوكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء.