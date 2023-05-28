زعماء دول يهنئون أردوغان "لإعادة انتخابه" رئيسا لتركيا

وكالات:

هنأ زعماء دول عدة، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تقدمه في النتائج الأولية، على منافسه كمال كليجدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية التركية.

وهنأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره التركي لفوزه بـ"ولاية جديدة".

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه "التاريخي" رئيسا لتركيا.

وقال شريف إن "أردوغان دعامة للمضطهدين المسلمين وصوت حي لحقوقهم".

وأعرب وزير خارجية مالطا، عن تهانيه القلبية "للفوز المهم" للرئيس أردوغان.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، هنأ الرئيس التركي على فوزه بالانتخابات.

وهنأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أردوغان "بفوزه بفترة رئاسية جديدة".

وهنأ الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، بعد حصوله على نحو 52 بالمئة من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وقال أمير قطر، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

حصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على 26.3 مليون صوت تقريبا بنسبة 52.28% مقابل 24 مليون لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بنسبة 47.72%، بعد فرز نحو 98 بالمئة من الأصوات، وفقا للتلفزيون التركي الرسمي.

يشار إلى أن ما يقرب من 61 مليون تركي مؤهلون للتصويت. وقد أدلى الأتراك الذين يعيشون في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وقادت الحملة الانتخابية مشاعر معادية للمهاجرين من كل من العلماني كليجدار أوغلو والمحافظ الإسلامي أردوغان.