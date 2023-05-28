أردوغان يعلن فوزه بولاية رئاسية جديدة في تركيا

وكالات:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فوزه بولاية رئاسية جديدة، في أعقاب انتهاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم.

وقال أردوغان: "فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي.. ومن يخدم الشعب لا يهزم أبدا وتركيا أمانة في أعناقنا".

وأضاف أردوغان أن المنتصر اليوم تركيا ولن نتنازل عن الديمقراطية".

يشار إلى أن ما يقرب من 61 مليون تركي مؤهلون للتصويت. وقد أدلى الأتراك الذين يعيشون في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وقادت الحملة الانتخابية مشاعر معادية للمهاجرين من كل من العلماني كليجدار أوغلو والمحافظ الإسلامي أردوغان.