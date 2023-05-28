نتائج أولية.. فوز أردوغان بالرئاسة التركية بعد فرز 98% من الأصوات

وكالات:

حصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على 26.3 مليون صوت تقريبا بنسبة 52.28% مقابل 24 مليون لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بنسبة 47.72%، بعد فرز نحو 98 بالمئة من الأصوات، وفقا للتلفزيون التركي الرسمي.

يشار إلى أن ما يقرب من 61 مليون تركي مؤهلون للتصويت. وقد أدلى الأتراك الذين يعيشون في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وقادت الحملة الانتخابية مشاعر معادية للمهاجرين من كل من العلماني كليجدار أوغلو والمحافظ الإسلامي أردوغان.